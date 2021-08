Grote bezorgdheid om talibanstrijders die pronken met Amerikaanse wapens: “Zelfs Black Hawk-helikopters”

Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen hebben grote zorgen over het wapenarsenaal dat in handen is gevallen van de Afghaanse terreurgroep taliban. Die hebben de macht in het land overgenomen en konden, zo blijkt nu, grote hoeveelheden geavanceerd wapenmateriaal overnemen. Dat blijkt volgens Amerikaanse media als CNN en The Washington Post uit de eerste analyses van beeldmateriaal en bevindingen van onder meer parlementariërs.