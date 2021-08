Ook in dit prachtige dorp nabij Rome kan je huizen kopen voor 1 euro

Een huis voor 1 euro op 100 kilometer van het Colosseum in Rome? Dat kan in Maenza. Foto: ISOPIX

In Italië staan verschillende dorpen in de uitverkoop. Meestal wat afgelegen, iets verder dan haar mondaine steden. Voor het eerst zet nu ook het stadje Maenza, op een boogscheut van Rome, huizen in de etalage voor 1 euro. Waar wacht u nog op?

Het is de eerste landelijke stadje in de streek Lazio dat haar huizen voor een prikje op de markt gooit. Ideaal gelegen, hoog in de Lepini-heuvels, op slechts 100 kilometer van Rome. Door de verlaten, vervallen woningen te koop te stellen hopen ze nieuwe bewoners aan te trekken. Burgemeester Claudio Sperduti noemt het een ambitieus “pact voor wedergeboorte” van zijn geboortestad. Stille steegjes hoopt hij weer leven in te blazen.

“We doen het stap voor stap”, getuigt hij op CNN. “Als families, die er ooit woonden, hun huizen aan ons aanbieden, zetten we ze openbaar te koop, via onze website. We willen het hele proces transparant maken.” Geïnteresseerde kopers, met speciale wensen, wordt ook gevraagd contact op te nemen met het gemeentehuis. Lokale ambtenaren zullen proberen wensen in te willigen, aldus nog Sperduti.

Themabeeld, dit is niet Maenza, maar een ander dorp in Italië waar de huizen aan 1 euro verkocht zijn

De stad hoopt een honderdtal verwaarloosde panden nieuw leven in te blazen. Niet alleen m weer de nodige schwung in Maenza te krijgen, maar ook omwille van de veiligheid. Sommige gebouwen staan op instorten en zijn een gevaar voor de bewoners geworden. De aanvragen voor de eerste paar huizen die te koop staan sluiten af op 28 augustus. De burgemeester verzekert dat het daar niet bij blijft en dat er meerdere opportuniteiten zullen volgen.

