Trump hakt in op president Biden voor chaos in Afghanistan: “Hij heeft het volledig verknoeid”

Donald Trump sprak zaterdag zijn aanhangers toe op een politieke rally in Alabama. In de zuiderse Amerikaanse staat deed de voormalig president zijn reputatie alle eer aan. Hij hield geen rekening met de zorgwekkende coronasituatie in Alabama toen hij honderden fans bijeenriep, en hij hakte zwaar in op zijn opvolger Joe Biden en de chaos in Afghanistan. “Hij heeft het volledig verknoeid”, aldus Trump die zichzelf op de borst klopte voor de deal die hij destijds met de taliban maakte. “We konden eervol zijn vertrokken, maar uiteindelijk gebeurde het compleet tegenovergestelde.”