Radja Nainggolan gaat boekje meteen te buiten: onder invloed met meer dan 100 km/u door Antwerpse binnenstad

Radja Nainggolan is zijn Antwerps voetbalavontuur gestart met een fikse valse noot. De kersverse aanwinst van R. Antwerp F.C. is zaterdagavond zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijtgespeeld nadat hij aan de kant werd gezet in de Antwerpse binnenstad. Dat is bevestigd aan onze redactie.