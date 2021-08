Deze voormiddag is een Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit #Kabul geland in #Islamabad. Ook een tweede vlucht is intussen uitgevoerd, en we blijven ons uiterste best doen om nog meer mensen in veiligheid te brengen. #NEORedKite @BelgiumDefence @BeAirForce @Belgian_Army pic.twitter.com/upYk9GfV6A