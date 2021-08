Amerika vordert 18 commerciële vliegtuigen op om te evacueren uit Afghanistan

De Amerikaanse regering heeft bij zes Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen achttien vliegtuigen opgevorderd om de evacuatiemissie in Afghanistan te ondersteunen. Dat heeft het Pentagon, het ministerie van Defensie, aangekondigd.

De vliegtuigen zullen niet naar de luchthaven van Kaboel vliegen om rechtstreeks deel te nemen aan de evacuatiemissie uit Afghanistan. Maar ze zullen worden gebruikt om de geëvacueerden verder door te vliegen vanuit de basissen waar zij tijdelijk naartoe gebracht werden. Op die manier kunnen de militaire vliegtuigen focussen op de vluchten van en naar Kaboel.

De Verenigde Staten vliegen mensen vanuit Kaboel naar onder meer Duitsland en Qatar, voor zij verder kunnen reizen naar de VS.

De achttien opgevraagde vliegtuigen komen van American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Omni Air, Hawaiian Airlines en United Airlines, aldus Pentagon-woordvoerder John Kirby.

Het Pentagon kan commerciële vliegtuigen opvorderen in het kader van een zogenoemde reservevloot - Civil Reserve Air Fleet of CRAF. Zo’n opvordering is uiterst zeldzaam: het is nog maar de derde keer dat de reserve geactiveerd wordt. De vorige keren gebeurde dat in het kader van missies in Irak, in 1990-91 en 2002-03, aldus het Pentagon.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel Amerikanen en Afghaanse medewerkers de Amerikaanse regering in veiligheid moet brengen. President Joe Biden sprak eerder van 10.000 tot 15.000 Amerikaanse burgers, net als circa 50.000 à 65.000 Amerikaanse bondgenoten en hun families.

Sinds het begin van de evacuatiemissie vloog het Amerikaanse leger zowat 17.000 mensen uit Afghanistan.

Zeker tot eind augustus op luchthaven Kaboel

De Verenigde Staten staan in voor de beveiliging van de internationale luchthaven van Kaboel, van waaruit verschillende westerse landen al de hele week mensen uit Afghanisten trachten te evacueren nu dat land weer onder controle staat van de radicaalislamitische taliban. De Amerikanen willen daar nog zeker tot 31 augustus blijven, maar de Amerikaanse militaire inzet na die datum is onzeker. Al zei Biden afgelopen week dat de operatie mogelijk wordt verlengd, afhangende van hoeveel mensen nog geëvacueerd moeten worden.

De Amerikaanse president houdt zondag om 22.00 uur Belgische tijd nog een toespraak over de toestand in Kaboel en de evacuaties, zo melden Amerikaanse media.