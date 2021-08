De 17-jarige Valentijn Braeckman uit Wetteren vertolkt de hoofdrol in de film ‘Rookie’. Hij speelt naast de bekende acteurs Veerle Baetens en Matteo Simoni. “Die twee maken een film echt beter. Ik heb meer geleerd dan in vijf jaar toneelschool.”

Valentijn is met zijn rol in ‘Rookie’ niet aan zijn proefstuk: hij deed al mee in de Franstalige kortfilm ‘Automne’ en ‘Wild Vlees’ van Nathan Naenen. De filmpremière van ‘Rookie’ vindt plaats op 4 september ...