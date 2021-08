Zlatan Ibrahimovic keert niet voor midden september terug bij AC Milan

AC Milan verwacht Zlatan Ibrahimovic half september terug op het veld. De Zweedse spits werd onlangs geopereerd aan zijn linkerknie. “Fysiek gaat het goed met hem, maar op dit moment traint hij nog niet met de groep”, zei trainer Stefano Pioli. “Ik verwacht dat hij volgende week weer oefeningen met de bal gaat doen.”

“Als alles gaat zoals we hopen, zou hij tijdens de interlandbreak zijn rentree op de groepstraining kunnen maken”, aldus Pioli. “Dat hopen we in elk geval. Daarna kan het snel gaan.”

Ibrahimovic, die in oktober 40 wordt, blesseerde zich in mei aan de knie tegen Juventus. Hij miste de laatste drie competitieduels met het team van Alexis Saelemaekers en kon ook niet spelen op het Europees kampioenschap.