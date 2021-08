Ook vandaag geslaagde evacuatieoperatie voor België: in totaal 175 mensen geëvacueerd uit Kaboel, onder wie 136 Belgen

De vier geplande evacuatievluchten door ons land zijn vandaag kunnen doorgaan. In totaal werden 175 mensen uit Kaboel geëvacueerd, onder wie 136 Belgen. Dat heeft woordvoerder Marie Cherchari van de FOD Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie met Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatiemissie Red Kite in Afghanistan.