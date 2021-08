Jelle Vossen behoedt Zulte Waregem met twee goals van thuisnederlaag tegen Charleroi

Zulte Waregem heeft opnieuw niet kunnen winnen in eigen huis. Tegen Charleroi bleef Essevee steken op een 2-2-gelijkspel. Tot twee keer toe kwamen de Carolo’s op voorsprong, maar telkens zorgde Jelle Vossen voor de gelijkmaker. Zinho Gano leek Essevee in het slot nog de drie punten te bezorgen, maar de lijnrechter stak er een stokje voor. Essevee pakt zo 5 op 15, Charleroi doet met 7 op 15 net beter.

Zulte Waregem moest het tegen Charleroi zien te rooien zonder man-in-vorm en woelwater Jean-Luc Dompé. De Fransman heeft last van een blessure, maar zou ook azen op een transfer. Daardoor kreeg de jonge Dion De Neve (20) zijn eerste basisplaats bij Essevee. Ook bij de Carolo’s was er een eerste basisplaats voor een youngster. De amper 17-jarige Martin Wasinski, een jeugdproduct, verving de geblesseerde Andreou.

De thuisploeg liet de bal in de openingsfase rondgaan op zoek naar een gaatje in de defensieve gordel van Charleroi, maar in de zone van de waarheid werd telkens de verkeerde keuze gemaakt. Ook op het middenveld slopen er vaak slordigheden in het spel. Zo verloor Sissako de bal simpel aan Nicholoson, maar de poging van de Jamaicaan vanop zo’n 35 meter waaide naast. Ook de tweede grote kans was voor de bezoekers. Tchatchoua mocht te gemakkelijk oprukken en kwam ook tot een schot, maar Bostyn liet zich vanuit een scherpe hoek niet verrassen.

Fouten afgestraft

Humphreys kopte nog wel een hoekschop net naast, maar de defensieve fouten stapelden zich op bij Zulte Waregem. Het kwam goed weg toen Gillet –weliswaar met een uitstekende pass – Tchatchoua de ruimte instuurde. Diens voorzet ging voorbij aan Nicholson, maar kwam wel tot bij Zaroury, die de bal staalhard tegen de lat knalde. De meeval kon niet blijven duren voor Zulte Waregem en na 20 minuten werd een nieuwe fout wel afgestraft: Sörmo wilde de bal terugspelen tot bij Bostyn, maar zag zijn pass onderschept worden door Zaroury. Die omspeelde met een slimme tik de doelman en deponeerde de bal in het lege doel. 0-1 voor Charleroi.

Foto: BELGA

Op Waregems gevaar bleef het wachten, al trok de fusieclub wel steeds meer naar voor, ook omdat de Carolo’s steeds dieper inzakten. Zo mocht de Essevee naar hartenlust voorzetten in de box gooien, maar doelkansen leverden die - mede door de soms bedenkelijke kwaliteit van de crosses- niet op. Pas na 35 minuten moest Koffi zich een eerste keer reppen op een lage schuiver van Sörmo. Weinig kansen of niet, een minuut na de eerste save van Koffi stond het wel 1-1. Vigen werd goed de diepte ingestuurd en zijn voorzet komt tot bij Vossen, die de bal in één tijd voorbij Koffi tikt.

Foto: BELGA

De gelijkmaker was het sein voor Charleroi om toch nog eens naar voor te trekken en meteen waren de zebra’s terug erg gevaarlijk. Na een dekkingsfout achterin mocht Tchatchoua vrij uithalen, maar de jonge middenvelder trapte wild over. Maar ook Zulte Waregem kon op slag van rust nog eens dreigen. Koffi moest alle zeilen bijzetten om een kopbal van Gano vanonder de lat weg te tikken.

Zelfde scenario na rust

Diezelfde Koffi moest meteen na rust nog eens plat op een poging van Gano. Aan de overkant kon Nicholson eerst zijn kopbal onvoldoende kadreren, maar bij zijn tweede kans was het wel prijs. Na een splijtende pas van Morioka, en niet al te doortastend verdedigen bij de thuisploeg, zette Nicholson de bezoekers opnieuw op voorsprong. Even later moest Bostyn ook in actie komen op een nieuwe poging van de Jamaicaan, deze keer met meer succes. Een tegenoffensief van Zulte Waregem liet op zich wachten. Het was zelfs Charleroi dat via Bedia het dichtst kwam bij een nieuwe goal. Hij mikte echter voorlangs. De allergrootste kans op 1-3 was er na 70 minuten. Een heerlijke plaatsbal van Morioka verdiende beter, maar belandde tegen de onderkant van de lat.

Foto: BELGA

En Zulte Waregem? Dat bracht te weinig om echt aanspraak te maken op de gelijkmaker. Alleen stond het een kwartier voor tijd wel ineens 2-2. Eerst was er een uitstekende parade nodig van Koffi op een knal van Sörmo, maar even later moest de Burkinees zich wel gewonnen geven. Na een hoekschop kreeg Charleroi de bal niet goed weg en het ronde ding belandde voor de voeten van Jelle Vossen die met een streep in de korte hoek voor de gelijkmaker zorgde.

En nog was het niet gedaan, want Gano leek na een flukse dribbel van de ingevallen Berahino ook voor 3-2 te zorgen, maar Berahino stond toen hij de bal aangespeeld kreeg buitenspel. De thuisploeg had er nu plots wel terug heel veel zin in. Vooruit gestuwd door het publiek ging het op zoek naar de voorsprong. Het bleef wel oppassen geblazen voor de tegenprikken van de Carolo’s. Maar de thuisploeg bleef het gevaarlijkst. Zo kreeg Vossen in het slot nog een uitstekende kans om zijn hattrick vol te maken, maar hij werd in de draai net genoeg gehinderd door een Charleroi-verdediger. Gescoord werd er uiteindelijk niet meer, waardoor Zulte Waregem na drie thuismatchen nog steeds wacht op een eerste zege in de Elindus Arena.