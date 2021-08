Donald Trump even uitgejouwd door fans nadat hij oproept tot vaccineren: “Ik heb het gedaan, het werkt”

Donald Trump organiseerde zaterdag een politieke rally in het door corona geplaagde Alabama, ondanks de noodtoestand in de Amerikaanse staat. Trump nam president Biden en de situatie in Afghanistan stevig op de korrel, tot groot genoegen van de honderden aanhangers die waren opgedaagd. Het was pas toen de voormalige president opriep om een coronaprik te halen, dat de sfeer even omsloeg en Trump zelfs even uitgejouwd werd. “Ik heb het gedaan, het werkt”, klonk het, hoewel hij ook snel benadrukte dat hij oprecht in vrijheid gelooft.