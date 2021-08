Overpoort vreest weer tumult vanaf start academiejaar: “Dubbel gevaccineerd of je komt er niet in”

Gent -

Eind september vorig jaar moest de Gentse politie in en om de Overpoort manu militari ingrijpen om al te enthousiaste studenten in toom te houden die massaal de coronaregels overtraden. Om dergelijk tumult te vermijden stelt Tim Joiris, spreekbuis van de Overpoort, voor om tijdens de twee laatste weken voor de heropening van het nachtleven de Overpoort in te richten als een covid-safe zone. “Je kan studenten immers niet vragen om de hele nacht op een stoel te blijven zitten.”