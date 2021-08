1.900 betogers tegen coronamaatregelen in Antwerpen: “Geen virusapartheid in ons land”

Aan de Bolivarplaats in Antwerpen is momenteel een betoging aan de gang tegen de coronamaatregelen van de federale overheid. 1.900 deelnemers voeren er actie tegen de coronapasjes en verplichte vaccinatie in de zorg.

Michaël Verstraeten van Viruswaanzin: “Wij zijn tegen de maatregelen omdat de pasjes en de verplichte vaccinatie een vorm van apartheid creëren. Eerst werd ons beloofd dat het vaccin tegen besmetting zou beschermen en een groepsimmuniteit zou creëren. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Het is dus beter om gewoon besmet te raken met het virus in plaats van zich te laten vaccineren.”

Frankrijk en Australië

De betogers kwamen zondagmiddag samen voor het Antwerpse justitiepaleis en zijn volgens de politie met zo’n 2.000. Zaterdagmiddag betoogden zowel in Australië als in Frankrijk duizenden mensen tegen de lockdown en de maatregelen. In Sydney en Melbourne kwam het daarbij tot zware rellen waarbij verschillende arrestaties werden verricht. In Antwerpen is er nog geen melding van geweld. Volgens de politie verloopt alles rustig en zoals afgesproken.

Marc Van Ranst: “Dit is gewoon dom”

Intussen reageerde viroloog Marc Van Ranst voor Gazet van Antwerpen al op de uitspraken van Verstaeten. “Ik heb hier eigenlijk maar één woord voor: dom.” De viroloog benadrukt dat een eerste besmetting, ook met de deltavariant, nog altijd levensgevaarlijk is. Zeker mensen die niet gevaccineerd zijn lopen veel grotere gezondheidsrisico’s wanneer ze voor het eerst besmet raken. Er is nog geen enkele aanwijzing dat het virus al zou zijn afgezwakt”, aldus Van Ranst.

Video: ATV

Foto: Frank Boelens

Foto: Frank Boelens

Foto: Frank Boelens