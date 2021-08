Quarantaineregel op scholen zet kwaad bloed in Nederland: “Ongevaccineerde kinderen mogen niet dupe worden van angst”

Na een paar weken zomervakantie gaan de deuren van de eerste basis- en middelbare scholen maandag weer van het slot in Nederland. Toch lijkt de eerste heikele kwestie zich alweer aan te dienen. Zo zouden ongevaccineerde tieners thuis moeten blijven als het tot een coronabesmetting in de klas komt, terwijl hun gevaccineerde klasgenootjes wel naar school mogen. Die maatregel zorgt volgens ouderorganisatie Voor Werkende Ouders voor veel spanningen tussen ouders.

De 30-jarige geschiedenisleraar Remy Balistreri van het Libanon College in Rotterdam is opgetogen. Eindelijk mag hij zijn leerlingen weer in de klas ontvangen. “Het heeft te lang geduurd allemaal. Wat ...