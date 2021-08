De kuren van Radja Nainggolan op een rijtje: nooit saai, niet altijd fraai

Radja Nainggolan is nauwelijks een week in België of hij doet weer van zich spreken voor gedrag naast het veld. Het hart op de tong, de sigaret tussen de lippen, het gat in zijn hand, zijn pet op halfzeven of de voet op het gaspedaal: sinds de voetbalwereld de Antwerpenaar ontdekte, kwam hij minstens zo vaak in het nieuws met fratsen en strapatsen dan met zijn flitsende linker. Een bloemlezing.