Raihana en zoontje na helse dagen verenigd met gezin in Duffel: “Blij, maar ook heel bang voor onze familie”

Zaterdagavond rond 20u stapte Raihana Abbasi (35) haar huis in Duffel binnen. Uitgeput, de kleine Houssein-Amir (1) dicht tegen zich aan. Na een helse week in Kaboel en vele bange uren in de luchthaven kan ze nog altijd niet geloven dat ze weer thuis is, bij haar man en kinderen. “We zijn opgelucht en heel blij, maar ons hart en hoofd doen pijn. Zullen we onze familie nog ooit terugzien? Wat gaat er met hen gebeuren?”