Chievo Verona houdt na financiële problemen op te bestaan

Chievo Verona, dat van 2008 tot 2019 in de Serie A speelde, is sinds zaterdag 21 augustus officieel uit de Italiaanse voetbalwereld verdwenen. De club, die al langer geplaagd werd door ernstige financiële problemen, degradeerde enkele weken geleden van de Serie B naar de Serie D (vierde klasse). De club ging failliet en slaagde er niet in om voor de deadline nieuwe kopers te vinden.

De club moest op zoek naar een nieuwe koper om zich in te kunnen schrijven in de Serie D. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) had de ploeg daarvoor tot dinsdag 24 augustus gegeven. Ex-clubbaas Sergio Pellissier, die de club nog probeerde te redden, bracht de fans het slechte nieuws. “Vandaag is helaas het einde van deze club dat me zoveel heeft gegeven. Het is een van de droevigste dagen uit mijn leven. Ik heb zo mijn best gedaan en ik hoopte echt dat ik met een andere club opnieuw kon beginnen en dit fantastische verhaal kon voortzetten, het zou prachtig geweest zijn.”

Chievo Verona werd opgericht in 1929 en verdween voor het eerst in 1936. De club werd opnieuw opgericht in 1948 en speelde professioneel sinds 1986 en had spelers als Oliver Bierhoff (2002-2003), Emmanuele Giaccherini (sinds 2018), Stefano Fiore (1996-1997), Nicola Legrottaglie (1998-2000, 2001-2003), Simone Perrotta (2001-2004) en Mario Yepes (2008-2010) die het geel-blauw van de club verdedigden.