“Vlak voor mij stierven mensen, en daar staat Zaki nu nog altijd”: gezin verscheurd tijdens redding uit Afghanistan

Ze slaagden erin verkleed als taliban de checkpoints in Kaboel te passeren. Ze drumden zich door de mensenmassa naar de toegangspoort van de luchthaven. En daar raakten ze elkaar kwijt. Van de familie Nazari uit Ekeren zijn alleen mama Gulsoom, papa Ibrahim en zonen Habib en Nasrullah weer thuis. Broer Zaki staat nog altijd tussen de wanhopige mensen aan de poort. Sinds de start van de reddingsoperatie heeft het Belgisch leger al 425 mensen geëvacueerd.

“Het is niet gemakkelijk om te beseffen dat wij weer thuis zijn, terwijl hij daar nog is, en te weten wat hij meemaakt.” Aan het woord is Habib Nazari (22) uit Ekeren. Samen met zijn broer Nasrullah, ...