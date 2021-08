Interne mail waarschuwt politiediensten: “Niet uit te sluiten dat fundamentalisten naar hier komen”

Er is een grote vrees bij de federale politie en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat tussen de Afghaanse vluchtelingen die in de komende tijd in ons land verwacht worden ook mensensmokkelaars, extremisten, ronselaars en gewoon uiterst gewelddadige personen zullen zitten. Een mail naar zowat alle politiediensten toont dit duidelijk aan: “Alle feiten van religieuze rekrutering, extreem geweld en mensensmokkel moeten meteen gemeld worden.”