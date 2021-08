Afghaanse asielzoekers zijn er nog niet, en Europa is nu al (en opnieuw) verdeeld over opvang

Het is onze “morele plicht” om Afghanen op te vangen die hulp nodig hebben. Dat zegt Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar intussen weigert Oostenrijk alvast die opvang en heeft Griekenland in sneltempo zijn grensmuur afgewerkt. In ons land vraagt Groen dat “België zijn verantwoordelijkheid opneemt”.