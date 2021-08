Aandeelhouders Anderlecht houden weer hun woord niet: kapitaalsverhoging paars-wit uitgesteld tot december

Met veel bombarie werd op 21 april aangekondigd dat Anderlecht op 29 juni een broodnodige kapitaalsverhoging zou doorvoeren. Maar die is opnieuw uitgesteld, nu weer tot december. Concurrenten Club Brugge en Antwerp pompen intussen met de glimlach vers geld in de club.

Het lijkt wel een neverending story, de kapitaalsverhoging bij Anderlecht. Zoals bekend kampt paars-wit met een schuldenberg van om en bij de honderd miljoen euro. Om die af te bouwen zou er eind juni een kapitaalsverhoging worden doorgevoerd: hoofdaandeelhouder Marc Coucke zou 37 miljoen euro schulden kwijtschelden en er zou 25 miljoen euro vers kapitaal in de club gepompt worden. Maar tot op heden is hier nog niks van in huis gekomen. Integendeel, in de paars-witte wandelgangen valt te horen dat die zeker niet zal gebeuren voor eind december “omdat het toch niet meer acuut is”. Lees: door de verkoop van Doku en Sambi Lokonga is er weer genoeg geld om (nipt) voorbij de licentiecommissie te geraken. Zo blijft het pappen en nathouden, zonder een duurzame oplossing.

Niet willen of niet kunnen

En dat duidt op een onderliggend probleem: de aandeelhouders willen of kunnen niet. De reden kan zijn dat Coucke het niet ziet zitten en stiekem hoopt op een verkoop – probleem is dat de waarde van de club nu gezakt is naar dertig à veertig miljoen euro. Of dat de minderheidsaandeelhouders hun staart weer hebben ingetrokken nu ze geen partners hebben gevonden om mee met hun geld in de club te stappen. Het is immers niet omdat het niet echt moet, dat zo’n kapitaalsverhoging geen goed signaal zou zijn. Door zijn leningen aan de club om te zetten in kapitaal, zou Coucke immers zijn langetermijnengagement aantonen. Dat het doorvoeren van een kapitaalsverhoging niet lang hoeft aan te slepen, hebben Club Brugge (20 miljoen euro) en Antwerp (8 miljoen euro) de afgelopen maanden bewezen. Daar was de nood veel minder hoog, en toch passeerden die in een mum van tijd voorbij de notaris.

Foto: BELGA

Vorig jaar in juni kondigde Anderlecht al eens een eerste kapitaalsverhoging aan, die voor een aardverschuiving zou zorgen: Coucke zou 50 miljoen euro schulden omzetten in kapitaal en er zou 20 miljoen euro vers kapitaal in de club gepompt worden. Daarover waren de bestuurders het eens. Maar na lang wachten – en omdat de minderheidsaandeelhouders op de rem gingen staan – kwam er van die goede voornemens helemaal niks in huis. De vinger ging op de knip en sportief directeur Peter Verbeke moest met amper vijf miljoen euro de transfermarkt op.

Sanctie

Er kwamen extra inkomsten binnen van de verkoop van Jérémy Doku. Zo wist Anderlecht toch te voldoen aan de licentievoorwaarden, of toch bijna. In januari dit jaar moest er halsoverkop een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro doorgevoerd worden om op het nippertje aan een sanctie te ontsnappen. In april werd er dan een nieuw akkoord gevonden in de raad van bestuur, dat op 29 juni bekrachtigd zou worden in een buitengewone algemene vergadering. Niet, dus… Bij de club maken ze zich sterk dat alles onder controle is.