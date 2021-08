Wat doet Antwerp met zijn prestigetransfer van deze zomer? Mag Radja Nainggolan ongestraft onder invloed achter het stuur kruipen en met te hoge snelheid door Antwerpen rijden, zoals hij zaterdag deed?

Het is nog niet duidelijk of hij ervoor zal gestraft worden. Bij de Great Old wenst voorlopig niemand officieel te reageren. De club veroordeelt dergelijk gedrag, maar zal pas naar buiten treden nadat er met de speler gesproken is.