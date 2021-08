Onderzoek naar Oostends stuk strand waar na dodelijk ongeval opnieuw vijf jongeren in de problemen raakten

Oostende -

Oostende wil een onderzoek naar een stuk strand waar op 12 augustus al een 17-jarige jongeman verdronk en zaterdag nog eens vijf jongeren in de problemen raakten. “Aan wat is het grote aantal ongevallen op die plaats te wijten?”, vraagt waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD) zich af. “Dat zal moeten blijken uit een evaluatie. Dan kunnen we maatregelen treffen.”