Hoe Radja Nainggolan met een gelukje ontsnapt aan maanden rijverbod, verplichte examens en psychologische testen

Radja Nainggolan is in het land, dat weet de politie nu ook. De ex-Rode Duivel en nieuwe ster van Antwerp werd zaterdagnacht gevat toen hij met meer dan 100 km/u door de Antwerpse binnenstad scheurde. Hij blies ook positief en moest meteen zijn rijbewijs inleveren. Nainggolan kwam even aan de telefoon: “Maar ik wil er liever niks over zeggen.” Het is niet de eerste opmerkelijke misstap van Nainggolan in het verkeer, maar hij kan niet bestraft worden als recidivist. “Hij heeft geluk”