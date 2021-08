De huwelijksklokken luiden eindelijk weer voor trouw-dj’s: “Let’s get loud van Jennifer Lopez draaien, daar kijk ik naar uit”

Asse / Hemiksem / Diksmuide -

Achttien maanden lang zaten ze op zaterdagavond thuis hun kas op te vreten en verzamelden hun platen van Barry White, The Village People of ‘Les lacs du Connemara’ stof. Maar nu het licht op groen staat voor dansen op trouwfeesten, is het ook tijd voor de comeback van de trouwdeejay pur sang. “Een dansvloer vol jong en oud zien ontploffen, die kippenvelmomenten, och wat heb ik dat gemist”, zegt DJ Patrice (57).