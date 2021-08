Beerschot blijft ook na een knotsgekke wedstrijd tegen Club Brugge de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Maar ondanks de nederlaag in het Jan Breydelstadion en de 1 op 15 overheerst het optimisme. “We zijn op de goede weg om punten te pakken”, is aanvoerder Mike Vanhamel optimistisch.