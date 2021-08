Eerbetoon of verraad? Twee groepen oud-mijnwerkers in de clinch over koninklijk bezoek

Het zit er bovenarms op tussen de oud-mijnwerkers van Limburg. Vereniging één herdenkt de drie mijnwerkers die in 1966 door de rijkswacht werden doodgeschoten, en nodigt de koning uit. Ze krijgen prins Laurent, maar toch. “Verraad!”, roept vereniging twee. “Wij eisen van het koningshuis excuses voor die laffe moord. De prins zal ons uitleg geven. Of laat hij ons allemaal afschieten, zoals in Zwartberg?”

Hij had een ingetogen eerbetoon voor ogen. Jean Ooms is 79, zwoegde 27 jaar in de mijn, en is voorzitter van de mijnwerkersvereniging vzw Mijnverleden. Ze doen het elk jaar in september: de dik 900 mijnwerkers ...