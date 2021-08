Eupen-kapitein Jordi Amat na leidersplaats: “Ik moet dringend een foto nemen van het klassement”

Welk gevoel na de 1-4-overwinning tegen OH Leuven overheerste? “In één woord: geluk”, straalde aanvoerder Jordi Amat.

“Het eerste kwartier hebben we afgezien. We wisten dat OHL offensief zou starten. Nadien namen we het commando over. Alle spelers bij Eupen voerden hun taken uit. We spelen al enkele seizoen met min of meer dezelfde groep. Ik ben niet verrast door onze hoogconjunctuur. Dit succes komt niet uit de lucht gevallen. Het is het resultaat van veel en hard werken. Weet één ding: we willen geen eendagsvlieg zijn. Ik moet er dringend mijn smartphone bij nemen én enkele foto’s en video’s maken van het klassement en onze prestaties. We stuwen elkaar vooruit en vechten voor elk punt. Met deze prestaties lopen we in de kijker. Ik hoop dat geen enkele van mijn ploegmaats vertrekt. In de spelersgroep zijn we in ieder geval niet bezig met transfers.”