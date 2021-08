We verliezen vogels door klimaatverandering, en niet elke soort kan nog uitwijken naar koelere oorden

Je hoeft geen temperaturen of waterstanden te meten om de klimaatverandering te zien. Je kan ook gewoon naar de lucht kijken. Omdat het hier gemiddeld warmer wordt, doen vogels uit het zuiden almaar vaker onze contreien aan. Tegelijk trekken verschillende van ónze vogelsoorten naar het noorden of verdwijnen ze zelfs. En dat is slecht nieuws voor wie houdt van de zang van een nachtegaal.