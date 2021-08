Wat nu met Radja Nainggolan en zijn ‘voorbeeldfunctie’ bij The Great Old? “Antwerp zit met een heel groot probleem”

De inkt op zijn contract bij Antwerp is amper droog of Radja Nainggolan moet weer vechten tegen zijn stempel als enfant terrible. Niet dat hij daar zelf ooit wakker van ligt. Waar ze níet op hun vier oren slapen, is bij The Great Old zelf. Wat vang je nu in godsnaam aan met je bestbetaalde speler? Een ex-trainer en -speler van stamnummer één geven raad. “Dit is een afgang.”