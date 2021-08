De ideale grijze muis die geluk heeft met zijn tegenstanders: Olaf Scholz doet Duitse sociaaldemocraten dromen van kanselierschap

Voor het eerst in het zestienjarige tijdperk-Merkel komen de sociaaldemocraten in de peilingen op gelijke hoogte met de christendemocraten. Dat hebben de socialisten te danken aan één man: hun kopman Olaf Scholz. Waar andere kandidaat-bondskanseliers plagiëren of lachen met de overstromingen, toont hij zich de ernstige bestuurder.