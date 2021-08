Pierre Dwomoh (17), toptalent van Genk, hoopt nog weg te raken en de kans bestaat dat hij naar Antwerp trekt. Op clubniveau is een akkoord in de maak.

Bij Genk staat Dwomoh al even buitenspel na akkefietjes. Vervelend, want de middenvelder is een van hun goudhaantjes, maar een oplossing dringt zich dus op. Antwerp raakte net als enkele buitenlandse ...