Nederlands leger begint hulpverlening in Haïti na aardbeving

Het Nederlandse leger is begonnen met de hulpverlening in het door een zware aardbeving getroffen Haïti. Uit de eerste verkenningen van militairen komt naar voren dat de nood hoog is, meldt Defensie.

Vanaf maandag delen militairen op verschillende plaatsen voedsel en water uit. Dat gebeurt met snelle rubberboten en een helikopter. Een patrouillevaartuig dat inmiddels in Haïti is aangekomen, heeft pallets met noodrantsoenen en flesjes water ingescheept, in totaal 23.220 liter. Als deze voorraad op is, kan het schip zelf dagelijks 35.000 liter zoetwater maken van zeewater. Defensie zegt dat ook wordt gekeken naar de bouw van een noodhospitaal.

Volgens de Haïtiaanse Vereniging in Nederland en het Nederlandse Rode Kruis is er vooral behoefte aan medische zorg. Ook is er onderdak nodig voor mensen wier huizen zijn verwoest. Inwoners van de getroffen gebieden proberen elkaar te helpen, vertelt de voorzitter van de vereniging, Cellinie Constant. “Er is veel solidariteit, maar wat ze kunnen doen, is vrij beperkt.” Ook het Rode Kruis ziet dat er meer hulp nodig is, bijvoorbeeld in Jérémie, een van de zwaarst getroffen steden. Het ziekenhuis dat de organisatie daar dit weekend bezocht, ligt overvol.

Minstens 12.000 gewonden

De hulporganisatie maakt zich ook zorgen over eventuele uitbraken van corona in het armste land op het westelijk halfrond. “De vaccinatiegraad in Haïti is erg laag”, zegt een woordvoerster, die ter plaatse is. “In een noodsituatie kun je niet in quarantaine. Het is ook moeilijk afstand te houden omdat je elkaar moet helpen.”

Bij de aardbeving vorige week kwamen zeker 2.189 mensen om het leven. Ook vielen minstens 12.000 gewonden. Volgens VN-organisatie Unicef zijn in totaal zeker 1,2 miljoen mensen getroffen.

