Biden voert gesprekken over verlengd verblijf van Amerikaanse militairen in Kaboel

De Amerikaanse president Joe Biden hoopt dat de evacuaties uit Afghanistan tegen 31 augustus afgerond zullen zijn, maar tegelijk sluit hij een verlenging van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op de luchthaven van Kaboel niet uit. Dat zei hij zondag in een toespraak vanuit het Witte Huis.

Eind augustus was de deadline waartegen de Amerikaanse troepen zich uit Afghanistan zouden terugtrekken. “We hopen dat we die niet moeten verlengen”, aldus Biden, “maar er lopen hierover wel gesprekken” met de legertop.

Dinsdag bespreken de leiders van de G7 op een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline. “We zullen zien wat we kunnen doen”, zei Biden daarover. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten al andere landen helpen bij de evacuaties en dat zij daarmee zullen doorgaan.

“Kan nog veel misgaan”

De Amerikanen controleren in Afghanistan de luchthaven van Kaboel en het luchtruim. Volgens Biden werden sinds juli al zo’n 33.000 mensen uit de Afghaanse hoofdstad geëvacueerd. Dit weekend alleen al waren het er 11.000. Dat gebeurde chaotisch, er vielen zelfs doden bij gedrum buiten de luchthaven. Biden erkende de hartverscheurende taferelen, maar volgens hem is de evacuatie van zovele duizenden mensen “hard en pijnlijk”. Hij waarschuwde ook “dat er nog veel kan misgaan”.

De president probeerde de bezorgdheid over mogelijke terroristen tussen de geëvacueerden weg te nemen. Geen enkel vliegtuig uit Kaboel vliegt rechtstreeks naar de VS, klonk het. In ruim twintig landen zijn “afhandelingsstations” opgezet waar Afghanen zorgvuldig gescreend worden. “Eenmaal gescreend en veilig verklaard, zullen we de Afghanen die ons geholpen hebben, verwelkomen in de VS.”