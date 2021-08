Premier De Croo pleit voor betere Europese samenwerking, na chaotische evacuaties Afghanistan

Premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit voor meer samenwerking tussen de verschillende Europese landen om evacuatiesituaties zoals we die nu zien in Afghanistan, beter de baas te kunnen. Dat heeft hij zondag aan de VRT gezegd.

“We hebben de voorbije dagen wel intensief samengewerkt met andere landen, vooral met Nederland, maar dit soort evacuaties moeten we Europees veel beter coördineren. Het is op een moment als nu, waar alles zeer chaotisch en gevaarlijk verloopt, dat de Europese landen een systeem van coördinatie en onderlinge hulp moeten hebben”, meent de eerste minister.

Dat zo’n systeem momenteel niet bestaat, komt volgens De Croo omdat ooit beslist is dat de consulaire bijstand uitgesloten is van de Europese diplomatie. Concreet betekent dit dat elk land zelf instaat voor de hulp die het biedt aan landgenoten in het buitenland. “Maar als we de situatie nu bekijken, is het wel zinvol dat landen elkaar daarbij helpen. Of wij nu Belgen ter plaatse ophalen, of Duitsers of Nederlanders, uiteindelijk zijn we allemaal Europeanen. Op het vlak van samenwerking en defensie hebben we als Europa nog veel stappen te zetten.”

“Eenzijdige beslissing VS”

Premier De Croo wijst ook de Verenigde Staten met de vinger over hoe de situatie is kunnen escaleren in Afghanistan. “We moeten duidelijke gesprekken hebben met de VS, dat ze geen eenzijdige beslissingen kunnen nemen. We zijn als NAVO-landen naar Afghanistan gegaan, we moeten ook samen de beslissing nemen om de missie daar te eindigen, om niet voor voldongen feiten geplaatst te worden. Dat is wel gebeurd de voorbije maanden.”