Topjes voor 2 euro, jurkjes voor 10 euro, een paar sneakers voor 15 euro … Het hoeft niet te verbazen dat de Chinese kledingapp Shein geliefd is bij tienermeisjes en jonge vrouwen. Ook deze Limburgers zijn eraan verknocht.

Wereldwijd is Shein de meest bezochte modewebsite, en in ons land staat de webwinkel in de top twintig van meest gedownloade apps. Het geheim? De app werkt verslavend door een beloningssysteem toe te ...