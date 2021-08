Na de zondvloed, deel 1: “Hier blijf ik niet wonen, al geven ze me een huis voor 1 euro”

“Mais enfin”, zegt Loredana met Italiaanse flair. “We spraken elkaar nog niet sinds die dag, en nu blijken we net hetzelfde door te maken.” In de vroegste dagen van de zondvloed liepen twee vrouwen voorop in een beeld dat gedoemd is om iconisch te worden: de zondvloed in een Luikse wijk tussen Ourthe en Maas in volle actie. Vier weken na de exodus zien overburen Carmen en Loredana elkaar voor het eerst terug.