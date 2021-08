Vincent Kompany krijgt zaterdag een standbeeld bij Manchester City

Vincent Kompany wordt vereeuwigd bij Manchester City. Vanaf zaterdag zorgt een standbeeld van het voormalige boegbeeld van City voor een blijvende herinnering aan zijn carrière. Voor de aftrap van de wedstrijd tegen Arsenal zal het onthuld worden. De pose is voorlopig nog onbekend.

Vanaf zaterdag zal Kompany te zien zijn voor het Etihad Stadium in Manchester. De pose, gebeeldhouwd door kunstenaar David Scott, moet nog worden aangekondigd. Kompany was jarenlang kapitein bij Manchester City en pakte meer dan tien prijzen met City, waaronder vier keer de Premier League. Een van zijn mooiste momenten was de winnende treffer tegen Leicester City, die City naar een opeenvolgende Premier League-titel leidde. Kompany groeide in Manchester uit tot een clubicoon en ziet zijn prestaties nu bekroond met een standbeeld.

Ook balkunstenaar David Silva en topspits Sergio Aguero zullen te bewonderen zijn voor het Etihad Stadium.