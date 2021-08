José Mourinho is in Italië het winnen nog niet verleerd en heeft nieuw record beet

José Mourinho vestigde zondagavond in zijn eerste Serie A-duel als trainer van AS Roma meteen een record. AS Roma won met 3-1 van Fiorentina en dat betekende de vijftigste zege in de Italiaanse competitie voor Mourinho. The Special One is de trainer die het snelst tot dat aantal overwiningen kwam in de Italiaanse competitie, nadat hij dat record ook al op zijn naam zette in de Premier League (als manager van Chelsea) en La Liga (bij Real Madrid). Mourinho behaalde de andere 49 zeges als trainer bij Inter van 2008 tot 2010.