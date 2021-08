Joshua Kimmich verlengt tot 2025 bij Bayern München

Bayern München heeft het contract van sterkhouder Joshua Kimmich opengebroken tot 2025, zo bevestigt de Duitse topclub maandag. De 26-jarige international speelt sinds 2015 voor Bayern. Hij droeg het shirt van de Rekordmeister al in 264 wedstrijden en maakte daarin 30 doelpunten. Op zijn erelijst staan onder meer zes landstitels, drie Duitse bekers, de Champions League, het WK voor clubs en de UEFA Super Cup.

“Ik geloof dat mijn ontwikkeling nog niet afgerond is en ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren nog veel mogelijk is met Bayern”, zegt Kimmich, die doorgaans als verdedigende middenvelder wordt uitgespeeld. “Bovendien voelt mijn familie zich hier thuis. München is een tweede thuis geworden.”

Kimmich verzamelde al 59 caps (drie doelpunten) sinds zijn debuut voor de nationale ploeg in mei 2016.

(belga)