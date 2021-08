Nieuwe evacuaties voor bosbranden op Griekse eiland Evia

In het zuiden van het Griekse eiland Evia strijdt de brandweer maandag tegen een nieuwe bosbrand. De vlammen verplaatsten zich in de richting van het kustplaatsje Marmari, 200 km ten noordoosten van Athene. De autoriteiten bereiden een evacuatie per boot voor, meldt Athens News Agency (ANA).

De brand brak maandagochtend uit, twee weken nadat een eerdere brand in het noorden van het eiland zware vernieling had aangericht.

De Griekse civiele bescherming had zondag gewaarschuwd voor een hoog risico op branden in verschillende regio’s.

De voorbije weken werd Griekenland geteisterd door verschillende bosbranden. Die legden sinds eind juli meer dan 116.000 hectare in de as. Honderden huizen en bedrijfjes gingen in vlammen op op het eiland Evia, een deel van de Peloponnesos en de wijde omgeving van Athene.