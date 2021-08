Roman Yaremchuk krijgt bij Benfica concurrentie van Servische spits Nemanja Radonjic

Recordinternational Jan Vertonghen krijgt bij zijn Portugese club Benfica het gezelschap van de Servische aanvaller Nemanja Radonjic. Die wordt dit seizoen uitgeleend door Marseille, zo raakte maandag bekend. Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) krijgt zo een extra concurrent voorin.

De 25-jarige Radonjic is sinds 2018 eigendom van l’OM. Het voorbije halve seizoen werd hij uitgeleend aan Hertha Berlijn. Bij de ploeg van Rode Duivel Dedryck Boyata was hij in twaalf competitieduels goed voor een goal en twee assists.

Volgens de Portugese media is in het contract een aankoopoptie van 7 miljoen euro voorzien. Bij Benfica moet de 22-voudig international het vertrek opvangen van de Duitse spits Luca Waldschmidt naar Wolfsburg voor 12 miljoen euro.

(belga)