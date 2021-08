Transfer Arthur Theate van KV Oostende naar Bologna nu echt zo goed als rond

Het Italiaanse Bologna neemt Arthur Theate (21) dit seizoen op huurbasis over van KV Oostende. Daarna zal Bologna de verplichte aankoopoptie, die vijf miljoen euro bedraagt, lichten. Ook voor de huurperiode vangt KVO nog eens een miljoen euro. De transfer is zo goed als rond. Er ligt in Italië een contract van vier jaar klaar voor de Belgische centrale verdediger.