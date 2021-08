Derde van de oldtimers biedt zich niet aan op keuring

Een derde van de oldtimers bood zich vorig jaar niet aan op de keuring. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Sinds 2019 moeten oldtimers periodiek naar de keuring. In 2020 werden in totaal 87.210 uitnodigingen voor een periodieke oldtimerkeuring verstuurd. Slechts 57.408 voertuigen boden zich echter aan. Dat betekent dat 29.802 ofwel 34 procent niet kwam opdagen.

Volgens de minister zijn er verschillende redenen waarom de eigenaars hun een voertuig niet aanbieden: schrik omwille van de nieuwe regels, onvoltooide restauratie van een voertuig, burgers die hun oude O-plaat behouden hoewel ze geen voertuig hebben en een gewijzigd adres.

Parlementslid Warnez roept de minister op om via meer informatie en opvolging het aantal gekeurden te laten stijgen. “De oldtimereigenaars die met schrik zitten moeten beseffen dat ruim 88 procent van de tot nu toe aangeboden oldtimers door de keuring geraakt”, aldus Warnez. “Zonder een geldig keuringsbewijs op de openbare weg rijden houdt risico’s in bij een politiecontrole of een ongeval.”