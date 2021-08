Mooie beelden: scheidsrechter is zo aangedaan door zijn fout dat eerst boze spelers hem uiteindelijk komen troosten

De wedstrijd tussen Vendsyssel FF en FC Fredericia in de tweede klasse van het Deense voetbal heeft zondag mooie beelden opgeleverd. Dat had alles te maken met scheidsrechter Nils Heer. De man in het zwart floot voor een overtreding waar hij balvoordeel had kunnen geven en ontnam de bezoekers zo een wenkende doelkans. De arbiter besefte meteen dat hij in de fout was gegaan, waarop hij zich van pure teleurstelling op de grasmat liet vallen en zijn gezicht in zijn handen begroef.