Duits leger nu ook buiten luchthaven van Kaboel actief

Het Duitse leger is nu ook in actie gekomen buiten de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel om mensen te evacueren. Reden is de dramatische situatie op de luchthaven en de deels geblokkeerde toegangspoorten.

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei maandag bij Bild TV dat het momenteel bijna niet meer mogelijk is om tot aan de luchthaven te geraken. “Daarom moeten we er veel meer toe overgaan om de mensen als het ware af te halen. En dat doen we.”

Volgens Bild TV hebben elite-soldaten van de Duitse speciale eenheid KSK (Kommando Spezialkräfte) een gezin uit München uit Kaboel gered en tijdens die missie het terrein van de luchthaven verlaten. Bij de geheime operatie “Blue Light” zouden de militairen te voet op pad zijn gegaan en een 19-jarige jonge vrouw, haar kleine broer en haar moeder gered hebben, zo werd vernomen uit veiligheidskringen. De operatie duurde naar verluidt ongeveer een uur.

Het Duitse leger was tot nu toe niet buiten de luchthaven van Kaboel geweest voor evacuatie-opdrachten. Er werden wel twee helikopters naar Afghanistan ontplooid, maar die kwamen nog niet in actie in het stadsgebied van de Afghaanse hoofdstad.

Overigens heeft Kramp-Karrenbauer bevestigd dat er steeds meer dreigementen zijn van terroristische groeperingen in Kaboel. De Amerikaanse regering toonde zich zondag al bezorgd over een mogelijke aanslag van de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) op de luchthaven of in de onmiddellijke omgeving.