Bevrijdend nieuws voor Ekers gezin dat verscheurd raakte tijdens evacuatie: “Zaki is op luchthaven geraakt”

Om zes uur maandagochtend kreeg de familie Nazari goed nieuws. Oudste broer Zaki (30) is op de luchthaven geraakt en zal de komende uren hopelijk op een Belgisch vliegtuig kunnen stappen.

De familie Nazari uit Ekeren ondernam verschillende pogingen om tot op de luchthaven van Kaboel te geraken. Het was trekken en duwen en in de chaos raakten ze elkaar kwijt. Maar vrijdagnamiddag lukte het dan toch, vertelde de 22-jarige Habib Nazari. Zijn moeder werd door een Amerikaanse soldaat geholpen, waardoor ook zijn vader, broer en schoonzus uiteindelijk door de toegangspoort geraakten. Maar oudste broer Zaki bleef achter. Het lukte hem niet om door de massa tot op het vliegveld te geraken.

Maandagochtend omstreeks zes uur kreeg de familie dan toch het verlossende telefoontje. Zaki is tot op de luchthaven geraakt en hoopt in de volgende uren op een vliegtuig naar België te kunnen stappen. “Wij zijn heel blij, de dag kan niet meer stuk. Omdat we weten hoe de situatie daar is, waren we zeer ongerust. De dag na ons vertrek vrijdag is hij lichtgewond geraakt. Hij had een matrak op zijn hoofd gekregen. Maar hij heeft niet opgegeven. Na twee dagen en drie nachten is het hem gelukt. Wij kunnen niet wachten hem terug te zien.”

