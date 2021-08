Kiev herhaalt tijdens top dat het aanspraak maakt op de Krim

De countdown voor het vertrek van de Russische troepen uit de Krim is, wat betreft de Oekraïense president Volodimir Zelensky, vanaf nu ingezet. Dat heeft hij gezegd op de eerste top van het nieuwe Krimplatform, maandag in Kiev. De Krim is intussen meer dan zeven jaar in handen van de Russen - in 2014 annexeerde Moskou het gebied na een militaire inval.

Aan de top nemen onder meer Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en de Duitse minister van Economie Peter Altmaier deel. In totaal gaat het om vertegenwoordigers uit meer dan 40 landen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov omschreef de top in Kiev als een “heksensabbat”.

In de voorbije zeven jaar is de Krim door de Russen veranderd van een vakantieoord in een ecologisch bedreigde militaire basis, zei Zelensky. Daarnaast beschuldigde hij de Russen ervan de mensenrechten van de burgers op de Krim te schenden. Hij beloofde elk politiek en juridisch middel te gebruiken om de Krim terug naar Oekraïne te halen.

Het Krimplatform werd eerder dit jaar door Zelensky opgericht, om de inspanningen om de Krim weer onder Oekraïense controle te krijgen te bundelen en de druk op Rusland te verhogen. Daarnaast hopen de Oekraïners zo de sancties tegen Moskou uit te breiden.