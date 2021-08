Farmaconcern Pfizer, dat ook een coronavaccin produceert, gaat alle aandelen kopen die het nog niet bezit in de Amerikaanse kankermedicijnenfabrikant Trillium Therapeutics. De overname is goed voor zowat 2,26 miljard dollar (1,93 miljard euro). Pfizer betaalt 18,50 dollar per aandeel Trillium, zo hebben de bedrijven maandag bekendgemaakt in een persbericht.