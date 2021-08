3M verwacht op hoorzitting bij omgevingsinspectie na PFOS-vervuiling

Chemiebedrijf 3M wordt dinsdag verwacht voor een hoorzitting bij de omgevingsinspectie. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De inspectie stuurde vrijdag ook een aanmaning: 3M heeft tot maandagnacht om alle producten die het produceert of loost over te maken. Als het bedrijf geen goede uitleg heeft, volgen er maatregelen.

De omgevinginspectie ging vorige donderdag en vrijdag ter plaatse en nam nieuwe stalen bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Donderdag kwam aan het licht dat fabriek illegaal FBSA in de Schelde zou lozen. Daarvoor heeft het bedrijf echter geen vergunning.

De inspectie stuurde vrijdag ook een aanmaning naar 3M. Het bedrijf moet tegen ten laatste maandagnacht “alle informatie overdragen over alle stoffen die geproduceerd en/of geloosd worden en hun schadelijkheid”. De inspectie wil vooral weten of 3M de schadelijke stof FBSA produceert en loost. In juni gaf het bedrijf dit nog toe aan het Vlaams departement Zorg en Gezondheid. Sindsdien heeft 3M dit niet meer willen bevestigen, schrijft het Laatste Nieuws.

Volgens de krant dreigt de inspectie ook meteen met maatregelen. Zo zou er een externe expert zijn aangesteld die gaat controleren of het vervuilde water van 3M al dan niet schadelijk is. Afhankelijk van dit advies zal de inspectie “veiligheidsmaatregelen overwegen in belang van mens en milieu, en in overleg gaan met de minister”.